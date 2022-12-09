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Российская певица Алсу на съемках новогодней комедии «Самоирония судьбы» повторила свой образ, которым прославилась на всю страну. Она воплотилась в образ героини из своего легендарного клипа на композицию «Зимний сон». Фото со съемок певица опубликовала в своем личном блоге.

Свой комментарий под фото оставила подруга Алсу, жена Гарика Мартиросяна, Жанна. Она написала, что Алсу на фото смотрится чересчур «помолодевшей» и это ее раздражает. Жанна написала, что «старая подруга, должна оставаться старой». Она добавила, что фильм с участием Алсу «Самоирония судьбы» можно будет увидеть в Новогоднюю ночь на канале ТНТ.

Стоит отметить, что клип на песню Алсу «Зимний сон» вышел в далеком 1998 году. На тот момент певице было всего 15 лет. Первый дебютный альбом исполнительницы был выпущен в 1999 году. За пол года было реализовано свыше 700 тысяч копий альбома Алсу. Первые синглы «Зимний сон» и «Иногда» до сих пор являются визитной карточкой певицы.

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