Союзные войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. РИА “Новости” рассказало о нейтрализации зенитной установки противника недалеко от посёлка Северное на Авдеевском направлении. В публикации приводится также видеозапись события.

Уточняется, что зенитную установку неприятеля засекли благодаря аэроразведке. Во время её перемещения на территории противника расчёт орудия Д-20 1-й Славянской бригады провёл успешную корректировку и уничтожил вражеское орудие несколькими точными попаданиями.

В сообщении информационного агентства отмечается, что Авдеевское направление является одним из ключевых для российских войск. Продвижение здесь оттесняет украинскую армию, не давая ей обстреливать густонаселённые районы Донецкой Народной Республики.