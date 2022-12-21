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Союзные войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. РИА “Новости” рассказало о нейтрализации зенитной установки противника недалеко от посёлка Северное на Авдеевском направлении. В публикации приводится также видеозапись события.

Уточняется, что зенитную установку неприятеля засекли благодаря аэроразведке. Во время её перемещения на территории противника расчёт орудия Д-20 1-й Славянской бригады провёл успешную корректировку и уничтожил вражеское орудие несколькими точными попаданиями.

В сообщении информационного агентства отмечается, что Авдеевское направление является одним из ключевых для российских войск. Продвижение здесь оттесняет украинскую армию, не давая ей обстреливать густонаселённые районы Донецкой Народной Республики.

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