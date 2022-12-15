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В своем интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский не захотел отвечать на вопрос, сколько еще украинцев должно погибнуть для завершения конфликта с РФ. Он лишь заявил, что не поддерживает перемирие, которое для Киева будет лишь “заморозкой” конфликта.

Также Зеленский поинтересовался у журналистов, должна ли была Украина в ответ на начало спецоперации заявить РФ: “Берите все наше, а мы пойдем в Польшу”?

Он отметил, что несколько миллионов человек покинули страну, однако многие остаются на Украине, несмотря на происходящие события.

Зеленский высказал благодарность Западу за предоставляемую военную помощь. Но при этом оговорился, что именно Украина платит наиболее высокую цену в ходе боевых действий.

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