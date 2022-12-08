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Президент Украины Зеленский в очередном своем видеообращении, опубликованном американским изданием Politico, заявил, что противостояние с РФ закончится уже в следующем году, причем Киев одержит победу.

Мало того, украинцы после этого превратятся в “самых влиятельных людей планеты”, считает глава государства. Так Зеленский прокомментировал присвоение ему статуса “самой влиятельной личности в Европе” американским таблоидом.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – заявил украинский лидер.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. В настоящий момент самые ожесточенные бои идут под Артемовском, где российские войска уже освободили ряд прилегающих к городу населенных пунктов и вошли на восточные и юго-восточные окраины.

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