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Главными составляющими “формулы мира” от президента Украины Зеленского должны стать дальнобойные ракеты, а также современные танки и артиллерийские системы. Об этом заявил сам украинский лидер по итогам переговоров с коллегами из Турции и США Тайипом Эрдоганом и Джо Байденом.

О необходимости установления мира с помощью танков заявляли и другие представители киевского режима. Они высказались в том духе, что Франция “должна” поставлять на Украину свои боевые машины Leclerc, рассказал портал “Военное обозрение”.

Тот факт, что украинские политики во главе с Зеленским вновь стали выпрашивать оружие у Запада, лишь подтверждает исчерпание отправленных на Украину ранее пакетов военной помощи.

Авторы публикации обращают внимание на требование Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты. Это означает, что первым шагом к миру Украина считает необходимость в обстрелах российской территории. Второй шаг, по словам президента, представляет собой “достижение социальной стабильности” в стране путем получения не только военной, но еще и финансовой помощи от Запада. Третий – давление на РФ со стороны Североатлантического альянса, чтобы Москва “вывела войска”.

Зеленский повторяет эту “формулу” на каждом мало-мальски значительном мероприятии, причем даже сам он прекрасно понимает, что она ведет не к миру, а к еще более кровопролитной войне “до последнего украинца”.

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