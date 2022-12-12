Президент Украины Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю найти основание, позволяющее лишить депутата Юрия Бойка звания “Герой Украины”. Такое решение было принято после рассмотрения петиции, подписанной 25 тысячами украинских граждан, пишет РИА Новости.

Зеленский объяснил, что согласно действующему законодательству, звания “Герой Украины” может лишить либо глава государства, если человек оказался преступником или совершил нечто противозаконное. Также имеется возможность ввести в отношении “Героя” персональные ограничительные санкции, что также позволяет отобрать высокий статус.

По словам президента Украины, премьер Шмыгаль как раз и займется поиском оснований для введения санкций, чтобы удовлетворить требования авторов петиции.