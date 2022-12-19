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Во время встречи лидеров Соединенных экспедиционных сил Великобритании выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он не просто потребовал увеличить объемы поставок оружия на Украину, но и рассказал, какое вооружение обязана бесплатно отправить в Киев каждая страна.

Великобритания “должна” поставить средства противовоздушной обороны вместе с боеприпасами. То же самое относится и к Норвегии. От Швеции Зеленский ждет истребители “Грифон”, а также зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самоходные артиллерийские установки Archer. Тут надо упомянуть, что ранее в Минобороны Швеции заявили, что Киев не получит боевые самолеты от Стокгольма.

От Голландии Зеленский потребовал снаряды для артиллерийских систем и противокорабельные боеприпасы, от Финляндии – РСЗО MLRS и средства ПВО против беспилотников. Дании следует отправить на Украину французские САУ CAESAR, а Литве – зенитно-ракетные комплексы NASAMS норвежского производства.

Было заметно, что Зеленский тщательно подготовился к выступлению, так как обратился к лидерам всех стран по отдельности и четко озвучил, каких именно смертоносных “подарков” он от них ожидает.

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