ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У жителей Украины есть решимость и воля, чтобы “освободить” Крым. Но борьба за него будет сложной. Об этом в интервью изданию LCI рассказал президент Украины Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру”.

В частности, он отметил, что “отвоевание Крыма” уже происходит, но пока лишь “в сознании людей”. Тем не менее по словам Зеленского, он верит, что со временем украинцы, смогут “возвратить” полуостров.

Ранее в Киеве заявляли, что намерены начать военную операцию по возвращению Крыма в 2023 году. Тот же Зеленский говорил, что завершить нынешний конфликт с Россией необходимо там же, где он, по его мнению, начался, – в Крыму. Соответствующие сообщения украинский президент делал у себя на страницах в социальных сетях.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года. За такое решение проголосовало большинство жителей полуострова.

Вам может понравиться

RusVesna: Бахмут является важным населенным пунктом для обеих сторон украинского конфликта

Артемовск (после киевской “декоммунизации” – Бахмут) стал местом самой кровопролитной битвы, в которую обе стороны конфликта бросают огромные силы. Портал “Русская весна” выяснял, почему этот город так важен для ВСУ

Politico: Украинские ВС сделают первый выстрел из ЗРК Patriot минимум через полгода

Передача Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot – это долгосрочный вопрос, заявил глава комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. Он пояснил, что задействовать ЗРК Украина сможет

«СП» сообщила, что на Украине находятся 450 морпехов из ВС Великобритании

Экс-командующий морской пехоты Великобритании генерал Роберт Маговен на днях внезапно поразил журналистов откровением о наличии на Украине военнослужащих регулярных войск своей страны. Он заявил, что 450 морпехов проводят операции против