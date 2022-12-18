У жителей Украины есть решимость и воля, чтобы “освободить” Крым. Но борьба за него будет сложной. Об этом в интервью изданию LCI рассказал президент Украины Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру”.

В частности, он отметил, что “отвоевание Крыма” уже происходит, но пока лишь “в сознании людей”. Тем не менее по словам Зеленского, он верит, что со временем украинцы, смогут “возвратить” полуостров.

Ранее в Киеве заявляли, что намерены начать военную операцию по возвращению Крыма в 2023 году. Тот же Зеленский говорил, что завершить нынешний конфликт с Россией необходимо там же, где он, по его мнению, начался, – в Крыму. Соответствующие сообщения украинский президент делал у себя на страницах в социальных сетях.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года. За такое решение проголосовало большинство жителей полуострова.