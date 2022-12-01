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Польша совсем не против аннексировать западные области Украины, но не может этого сделать в настоящий момент, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Он пояснил, что если Варшава пойдет на такой шаг, то моментально скомпрометирует военную помощь Киеву от НАТО.

Все дело в том, что Соединенные Штаты и Альянс отправляют на Украину оружие, чтобы обеспечить ей возможность защитить свою территориальную целостность. Если ее нарушит государство НАТО – Польша, в дальнейших поставках не будет никакого смысла.

Вашингтон отлично это понимает, поэтому несмотря на стремление “вернуть” себе “восточные территории”, ныне являющиеся Западной Украиной, Польша не станет предпринимать каких-либо шагов без согласования с Соединенными Штатами.

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