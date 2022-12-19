В ходе специальной военной операции Черноморский флот РФ совершенно не активен, практически все корабли находятся в Севастопольской бухте. На патрулирование они практически не выходят, рассказал военный эксперт Х. Саттон в издании Naval News.

По его мнению, Черноморский флот ведет себя так после появления в распоряжении ВСУ западных противокорабельных ракет. Кроме того, Киев уже потревожил Севастополь атакой морских беспилотников, что также могло повлиять на снижение активности.

Зимой Саттон прогнозирует затишье на море, но отмечает, что в случае продолжения контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, корабли ЧФ РФ все же могут быть задействованы. Они могут доставлять военные грузы, а также наносить удары по противнику, оказывая своим войскам серьезную огневую поддержку.

Рассмотрел Саттон и вариант, при котором российские корабли покинут Севастопольскую бухту. Это может произойти, если ВСУ либо получат дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, либо смогут продвинуться ближе к Крыму на расстояние, которое смогут покрыть имеющиеся боеприпасы.