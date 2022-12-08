То количество РСЗО HIMARS и их аналогов, которое Запад отправляет на Украину, никак не поможет Киеву одержать победу в противостоянии с РФ. Экс-военнослужащий армии США Фрэнк Лэдвидж, слова которого приводит портал “Военное дело” объяснил, что 20 пусковых установок на линии фронта протяженностью более 1000 километров не способны переломить ход конфликта.

Лэдвидж напомнил, что в противостоянии на Украине ключевую роль исполняет именно артиллерия. И если в распоряжении России имеется огромное количество буксируемых и самоходных орудий, а также реактивных систем залпового огня, то у Киева это только HIMARS, поставляемые Западом. В таких условиях исход конфликта предугадать совсем не сложно.

Напомним, что в распоряжении ВСУ имеются также РСЗО MLRS и MARS II, которые являются аналогами HIMARS, поставляемыми Великобританией и Германией.