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Около 11 часов 14 декабря по зданию областной администрации в Херсоне был нанесен ракетный удар. Он повредил два этажа, однако пострадавших или погибших в результате атаки нет, заявил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.

Напомним, что видеозапись с первыми мгновениями после взрыва в областной военной администрации ранее опубликовал в Сети военный корреспондент Юрий Котенок. Он напомнил, что в настоящий момент здание, как и Херсон оккупированы украинскими боевиками.

Стоит упомянуть, что ВСУ также ранее пытались атаковать это здание в сентябре текущего года. Однако тогда пострадали строения, расположенные рядом с ним. Тогда несколько человек погибли и получили ранения разной степени тяжести. Атаку неонацисты подгадали под совещание руководителей округов и районных администраций.

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