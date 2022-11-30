Из символов неприсоединения к военным блокам Швеция и Финляндия превратятся в “натовскую периферию”. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко – передаёт ТАСС.

Дипломат отметил, что вступление указанных стран в НАТО создаст риски для самого военного блока. Грушко пояснил: в Швеции и Финляндии будут размещаться иностранные военные, поскольку эти государства войдут в общую систему безопасности. Следовательно, интересы НАТО и России будут пересекаться и вступать в противоречие в этом регионе.

Швеция и Финляндия заявили о вступлении в Североатлантический военный блок на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. За принятие в состав НАТО новых государств должны проголосовать все страны-участницы альянса. Ожидается, что это может произойти уже в будущем году.