Белоруссия и Россия модернизируют пограничную инфраструктуру на западных рубежах Союзного государства, а также предпринимают все необходимые меры для их надежной защиты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД сообщает, что Минск и Москва наладили обмен данными относительно граждан, которые въезжают или выезжают, создают и регулярно обновляют совместные стоп-листы, внося в них иностранцев, въезд которых на территорию РФ или РБ нежелателен.

Напомним, что в трех приграничных районах на рубежах с Украиной Минск запретил любые перемещения. Въезжать во временно закрытую зону сейчас могут только местные жители или лица, выполняющие свои служебные обязанности. Подробности о причинах такого решения не сообщались.