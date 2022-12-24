ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белоруссия и Россия модернизируют пограничную инфраструктуру на западных рубежах Союзного государства, а также предпринимают все необходимые меры для их надежной защиты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД сообщает, что Минск и Москва наладили обмен данными относительно граждан, которые въезжают или выезжают, создают и регулярно обновляют совместные стоп-листы, внося в них иностранцев, въезд которых на территорию РФ или РБ нежелателен.

Напомним, что в трех приграничных районах на рубежах с Украиной Минск запретил любые перемещения. Въезжать во временно закрытую зону сейчас могут только местные жители или лица, выполняющие свои служебные обязанности. Подробности о причинах такого решения не сообщались.

Вам может понравиться

Стримерша Amouranth рассказала, сколько она зарабатывает на Twitch и OnlyFans

Популярная стримерша Кейтлин Сирагуса, известная под псевдонимом Amouranth, рассказала, сколько денег ей удавалось заработать на различных интернет-платформах на своем контенте. Такую информацию она поведала журналисту Джейку Лаки. По словам стримерши,

Теория о том, что Бритни Спирс умерла еще в 2004 году, была опровергнута

Огромное количество поклонников творчества американской певицы Бритни Спирс выдвигало теорию о том, что артистка скончалась еще в 2004 году. А сейчас вместо нее выступает двойник, а фотографии генерируются при помощи

RusVesna: “Отважные” взяли штурмом позиции ВСУ и захватили трёх пленных

Военнослужащие российской группировки войск “Отважные” предприняли успешный штурм позиций противника и ликвидировали боевиков, пытавшихся оказать сопротивление, рассказал портал “Русская весна”. Трое украинских военных попали в плен. Они оказались ранены в