Заявления главы украинского Минобороны Алексея Резникова о подготовке нового наступления ВС РФ с территории Беларуси делаются лишь для того, чтобы выпросить у Запада еще немного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также она прокомментировала очередной обстрел Белгорода со стороны ВС Украины.

Напомним, что в результате атаки на Белгород один человек погиб, еще несколько получили ранения разной степени тяжести. По словам Захаровой – это совсем не случайность, а преднамеренный удар по городу. Киев таким образом хочет запугать местное население и демонстрирует свои возможности.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Резников заявил, что Россия и Белоруссия готовят на границах совместную группировку, которая якобы пойдет в наступление на Киев. По словам Захаровой, развертывание дополнительных сил и занятия по боевому слаживанию действительно проводятся, однако это мероприятия оборонительного характера, не имеющие никакого отношения к Украине.