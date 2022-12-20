Американская компания Google приступила к началу тестирования новых функций, которые стали доступны в ее сервисе YouTube. Теперь в популярном видеохостинге стали доступны такие функции, как упрощенная система поиска, создание нескольких звуковых дорожек для ролика, а также возможность создания образовательных роликов.

Сообщается, что новые функции будут доступны в тестовом режиме пока что только для пользователей из Индии. Система упрощенного поиска позволит осуществлять поиск в видео по интересующей вас фразе сразу в поисковике Google. Если фраза будет найдена, то воспроизведение начнется сразу с момента, где она звучит в ролике.

Также в скором времени станет доступно еще одно нововведение под названием «Курсы», которое будет интересно авторам образовательного контента. Они смогут открывать доступ пользователям к своим видеоматериалам, дополнительным изображениям или файлам PDF за определенную плату. Также будет доступна возможность записи нескольких звуковых дорожек для одного ролика.