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В Соединенных Штатах и России возможность использования ядерного вооружения рассматривают совершенно с разных точек зрения, пишет издание “Царьград”. По словам авторов публикации, РФ, в отличие от США, никогда не применяла подобное оружие и поэтому адекватно оценивает все риски.

В беседе с журналистами издания сенатор Совфеда Виктор Бондарев напомнил, что Вашингтон уже использовал ядерную бомбу для удара по Нагасаки и Хиросиме в Японии, чтобы добиться своей цели. Поэтому нельзя исключать, что он вполне может попытаться повторить этот опыт.

Сенатор заметил, что в связи с этим россияне должны быть готовы к самому худшему сценарию развития событий. Об этом постоянно говорит и президент РФ Владимир Путин, который не успокаивает граждан, а четко очерчивает проблему. Информируя их, что главной угрозой все же являются США, имеющие опыт применения ядерного оружия.

Также Бондарев напомнил, что в военной доктрине РФ прописано лишь нанесение ответно-встречного удара в случае атаки со стороны других ядерных держав. США же наделили себя правом наносить превентивные удары, что является еще одним доказательством исходящей от них угрозы.

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