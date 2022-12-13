Китайский бренд Xiaomi представил мировому рынку свои новинки – новые модели Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Данные новинки относятся к категории флагманов. Соответствующая информация появилась на портале GSM Arenа.

Известно, что обе анонсированные модели оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и стереодинамиками. Также флагманы получили защиту о попадания влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68. Также они имеют поддержку Android 13 c MIUI 14.

Xiaomi 13 получил 6.36-дюймовый дисплей OLED с частотой 120 герц. Его разрешение составляет 2400х1080 пикселей. Что касается «оперативки», то смартфон может похвастаться 8 гигабайтами. А встроенная память составила 128 гигабайт. Производители наделили дейвайс камерой с тремя объективами, соответствующими 50, 12 и 10 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 4500 миллиампер/час.

Xiaomi 13 Pro отличается от Xiaomi 13 большим размером OLED-дисплея, который составляет 6.73 дюйма. Разрешение составило 3200х1440 пикселей. Оперативная и встроенная память не отличается от Xiaomi 13. А вот тройную камеру оснастили объективами с 50 мегапикселями на каждый.