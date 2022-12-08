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НАТО “хочет войны”, а не мира, что в очередной раз доказали удары Киева по российским аэродромам стратегической авиации. Такой вывод сделали авторы сайта Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).

Они заявили, что Вашингтон предоставил Киеву доступ к своей шпионской сети, который дает возможность определять стратегически важные цели. Это расходится с заявлением главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что “США не помогают ВСУ наносить удары по российской территории”.

По мнению авторов публикации, именно Соединенные Штаты управляют всеми действиями Киева, выступают в качестве координаторов. Поэтому Вашингтон уже неоднократно пересек все возможные “красные линии”. Причем не только российские, но и собственные.

«Надежда на то, что „разум восторжествует“ и конфликт [на Украине] вскоре будет завершен путем переговоров, является политически парализующим и опасным заблуждением. НАТО не хочет „мира“. Он хочет войны», – цитирует авторов портал Ura.ru.

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