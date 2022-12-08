НАТО “хочет войны”, а не мира, что в очередной раз доказали удары Киева по российским аэродромам стратегической авиации. Такой вывод сделали авторы сайта Международного комитета Четвертого Интернационала (World Socialist Web Site).

Они заявили, что Вашингтон предоставил Киеву доступ к своей шпионской сети, который дает возможность определять стратегически важные цели. Это расходится с заявлением главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что “США не помогают ВСУ наносить удары по российской территории”.

По мнению авторов публикации, именно Соединенные Штаты управляют всеми действиями Киева, выступают в качестве координаторов. Поэтому Вашингтон уже неоднократно пересек все возможные “красные линии”. Причем не только российские, но и собственные.