Поставка вооружений Украине крайне негативно отражается на обороноспособности США. “Арсеналы демократии” стремительно пустеют, а военные компании не успевают наращивать производство. Об этом пишет издание The Wall Street Journal – передаёт ТАСС.

Авторы публикации в американском СМИ отмечают, что восполнение на складах запасов противотанковых комплексов Javelin или комплексов Stinger, переданных Киеву, может занять годы. В статье указывается, что США уже направили Украине военной помощи почти на два десятка миллиардов долларов: это тысячи снарядов большой дальности, ракет и патронов из арсеналов Пентагона.

Как сообщалось ранее, с подобными проблемами сталкиваются многие государства НАТО. В европейских странах запасы оружия, которые передают Киеву, тоже тают с удивительной быстротой. Вся натовская военная техника успешно уничтожается и захватывается российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции.