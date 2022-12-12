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Президент Украины Зеленский и его окружение решительно заявляют, что не пойдут на уступки России, однако потенциально они давно готовы к торгу, пишет американское издание The Washington Post.

Авторы публикации поясняют, что украинский лидер отлично понимает – вернуть Крымский полуостров ему не удастся ни при каких обстоятельствах. Однако он продолжает делать громогласные высказывания, которые лишь провоцируют затягивание конфликта.

Так, в очередной раз Зеленский высказался о территориях Крыма и Донбасса в минувший вторник. Он заявил, что Киев намерен “вернуть” эти регионы под свой контроль.

“Надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом заводят любые попытки мирного урегулирования конфликта в тупик”, – подводят итог авторы статьи.

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