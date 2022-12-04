Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Не существует ничего страшнее для украинского боевика, чем встреча с российским беспилотником “Орлан-10”. Этот аппарат оснащен системой радиоэлектронной борьбы, а также способен корректировать огонь подразделений ВС РФ, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы приводят в пример лейтенанта ВСУ Александра Сосовского, которому довелось повстречаться с “Орланом”. Он не видел беспилотник, наблюдающий за его подразделением, зато дрон видел все. Включая попытки лейтенанта разделить взвод и спрятать боевиков в разных домах небольшого населенного пункта.

“Орлан” наводил огонь российских войск на противника до тех пор, пока тот не был полностью уничтожен. Эту историю опубликовало издание Washington Post, авторы которые весьма впечатлились возможностями невидимого, но смертельно опасного беспилотника. А ведь “Орлан-10” – далеко не единственный БПЛА в распоряжении ВС РФ. Кроме того, они успешно используют барражирующие боеприпасы “Герань-2” и “Ланцет”, “Куб” и модифицированный, уже разведывательно ударный “Орлан-30”. Роль дронов в спецоперации растет с каждым днем и это очень плохая новость для киевского режима.

Вам может понравиться

TAC: поставки оружия США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду

Демократы, которые еще не потеряли контроль над Конгрессом США, предпримут попытку протянуть законопроект о выделении Украине еще почти 40 миллиардов долларов военной помощи. Но Соединенные Штаты все же понимают, что

Войскам ВСУ стало сложнее удерживать окраины Артёмовска из-за их разрушения

Украинские ВС пытались держать оборону по периметру Артемовска в жилых домах и кварталах, гласят данные радиоперехватов. Но делать это Киеву становится все сложнее. Часть домов на окраинах уже превратилась в

МК: Украинские правоохранители раскрыли подробности взрыва гранаты в Одессе

Украинские полицейские рассказали подробности инцидента со взрывом гранаты на Прохоровской улице в Одессе. “Московский комсомолец” со ссылкой на издание “Страна.ua” сообщает, что правоохранители остановили показавшийся им подозрительным автомобиль. Подозрения оправдались,в