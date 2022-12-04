Не существует ничего страшнее для украинского боевика, чем встреча с российским беспилотником “Орлан-10”. Этот аппарат оснащен системой радиоэлектронной борьбы, а также способен корректировать огонь подразделений ВС РФ, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы приводят в пример лейтенанта ВСУ Александра Сосовского, которому довелось повстречаться с “Орланом”. Он не видел беспилотник, наблюдающий за его подразделением, зато дрон видел все. Включая попытки лейтенанта разделить взвод и спрятать боевиков в разных домах небольшого населенного пункта.

“Орлан” наводил огонь российских войск на противника до тех пор, пока тот не был полностью уничтожен. Эту историю опубликовало издание Washington Post, авторы которые весьма впечатлились возможностями невидимого, но смертельно опасного беспилотника. А ведь “Орлан-10” – далеко не единственный БПЛА в распоряжении ВС РФ. Кроме того, они успешно используют барражирующие боеприпасы “Герань-2” и “Ланцет”, “Куб” и модифицированный, уже разведывательно ударный “Орлан-30”. Роль дронов в спецоперации растет с каждым днем и это очень плохая новость для киевского режима.