Как сообщает издание Washington Post, украинские солдаты стараются не разводить огонь для обогрева в холодную погоду и страдают от холода из-за риска выдать свое местоположение и попасть под артиллерийский обстрел вооруженных сил России.

Обозреватель издание Изабель Хуршудян пишет, что в окрестностях населенного пункта Кременная бойцы ВСУ стараются делать все возможное, чтобы не выдать свои позиции противнику. Позиции войск России и ВСУ находятся очень близко друг от друга, по словам Хуршудян. Именно по этой причине любой открытый огонь с легкостью демаскирует позиции украинских военных.

Обозреватель Washington Post отмечает, что на этом участке фронта украинские военнослужащие массово жалуются на очень тяжелые фронтовые условия. Украинским солдатам, по словам журналистки, приходится спать прямо в окопах в теплой форме, укрывшись только спальным мешком.