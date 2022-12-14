ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ попытались использовать лесопосадку для наступления на позиции ВС РФ в Херсонской области, но нарвались на удар, нанесенный на опережение. Десантники 217-го парашютно-десантного полка гвардейской 98-й дивизии ВДВ своевременно обнаружили противника и вступили с ним в бой.

Киев собрал своеобразный “ударный кулак”, который был составлен из нескольких подразделений пехоты, прикрываемых бронетехникой. Против них выступили 25 десантников, которые тут же отправили координаты противника артиллеристам и запросили в качестве помощи танк.

Телеграм-канал WarGonzo опубликовал видеозапись боя российских военнослужащих ВДВ. Они сковали противника до подхода подкрепления и тем самым сорвали тщательно подготовленное наступление.

Вам может понравиться

Марочко: Артиллерийские подразделения ВСУ устроили перестрелку между собой в районе Кременной

Под Кременной на территории ЛНР украинские артиллерийские подразделения устроили перестрелку между собой из-за несогласованности действий, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Он отметил, что “дружественный огонь” в украинской армии

Военкор Лисицын: ВС РФ взяли в качестве трофея американский дрон стоимостью 250 тысяч долларов

На Южно-Донецком направлении бойцы российского спецназа перехватили и посадили американский беспилотный аппарат RQ-20 Puma. США передали этот дрон Украине, причем стоит он примерно четверть миллиона долларов, рассказал военный корреспондент Евгений

Рогов: ВС РФ за три дня уничтожили полтора десятка украинских РСЗО на Запорожском направлении

Полтора десятка РСЗО уничтожили в Запорожской области российские ВС только за последние три дня, рассказал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Он отметил, что под удары попали не