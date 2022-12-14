ВСУ попытались использовать лесопосадку для наступления на позиции ВС РФ в Херсонской области, но нарвались на удар, нанесенный на опережение. Десантники 217-го парашютно-десантного полка гвардейской 98-й дивизии ВДВ своевременно обнаружили противника и вступили с ним в бой.

Киев собрал своеобразный “ударный кулак”, который был составлен из нескольких подразделений пехоты, прикрываемых бронетехникой. Против них выступили 25 десантников, которые тут же отправили координаты противника артиллеристам и запросили в качестве помощи танк.

Телеграм-канал WarGonzo опубликовал видеозапись боя российских военнослужащих ВДВ. Они сковали противника до подхода подкрепления и тем самым сорвали тщательно подготовленное наступление.