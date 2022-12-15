Для утреннего удара по Донецку, в результате которого люди все еще остаются под завалами, украинские боевики использовали не советские РСЗО БМ-21 “Град”, а чешские системы RM-70 “Вампир”, рассказал телеграм-канала WarGonzo.

Сообщается, что советские “Грады” хоть и представляют собой достаточно мощное оружие, но не обладают столь большой пробивной силой. Такие разрушения как в Донецке, могла спровоцировать гораздо более мощная реактивная система залпового огня.

Напомним, что об атаке на Донецк 15 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он заявил, что ВСУ нанесли по столице ДНР самый мощный массированный удар с 2014 года.

На Украине продолжается специальная военная операция. Российские войска продолжают теснить боевиков противника у Артемовска и Марьинки, а также громить энергетическую инфраструктуру в тылу.