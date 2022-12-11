В Вашингтоне все чаще слышаться голоса о необходимости передать Киеву ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS с дальностью поражения целей в 300-500 км. Кроме того, США открыто заявляют, что не намерены мешать Украине обстреливать территорию России.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал порталу “Взгляд”, что подобные действия Соединенных Штатов представляют собой своеобразный ультиматум. Коллективный Запад таким образом предлагает России выбор – либо она соглашается на переговоры на условиях Киева и сдает занятые позиции, либо ВСУ получают полный карт-бланш для ударов по территории РФ. Которые автоматически приведут к прямому противостоянию с НАТО.

Все подобные ультиматумы являются уловкой, призванной вынудить Россию как минимум сделать паузу в боевых действиях до весны. То есть, речь идет о “Минске-3”, на который Москва не должна соглашаться ни в коем случае. Особенно после заявлений Ангелы Меркель о предыдущих Минских соглашениях.