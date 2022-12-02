Киевский режим не подтвердил, но и не стал опровергать заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ста тысячах погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих. Такие действия украинского руководства выглядят довольно странно, пишет издание “Взгляд”.

Данные, которые предоставила глава ЕК, расходятся с украинской статистикой как минимум в 7 раз. Понятно, что Киев скрывает данные о потерях, однако вряд ли бы он стал настолько сильно их приуменьшать. А если бы и делал это, то обязательно должен был гневно отреагировать на заявление дер Ляйен. Однако пока ничего подобного не происходит.

Между тем, глава Еврокомиссии – это весьма влиятельный пост. Урсула фон дер Ляйен однозначно имеет доступ к самой секретной информации и уж точно владеет данными по конфликту на Украине. Позже ее несколько поправили, сообщив, что речь идет не только о погибших, но и о раненых украинских боевиках. Однако вся это история и реакция на нее киевского режима все равно выглядят странно.