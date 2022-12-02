ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевский режим не подтвердил, но и не стал опровергать заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ста тысячах погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих. Такие действия украинского руководства выглядят довольно странно, пишет издание “Взгляд”.

Данные, которые предоставила глава ЕК, расходятся с украинской статистикой как минимум в 7 раз. Понятно, что Киев скрывает данные о потерях, однако вряд ли бы он стал настолько сильно их приуменьшать. А если бы и делал это, то обязательно должен был гневно отреагировать на заявление дер Ляйен. Однако пока ничего подобного не происходит.

Между тем, глава Еврокомиссии – это весьма влиятельный пост. Урсула фон дер Ляйен однозначно имеет доступ к самой секретной информации и уж точно владеет данными по конфликту на Украине. Позже ее несколько поправили, сообщив, что речь идет не только о погибших, но и о раненых украинских боевиках. Однако вся это история и реакция на нее киевского режима все равно выглядят странно.

Вам может понравиться

Мужчину раскритиковали в Сети за неуместный внешний вид на его свадьбе

На интернет-платформе Reddit пользователь опубликовал фотографию со своей свадьбы. Но изображенного на этом фото мужчину раскритиковали пользователи в Сети за неуместный внешний вид на его же свадьбе. Стоит отметить, что

Марочко рассказал о постоянных разногласиях между украинскими военными и польскими наемниками

Польские наемники плохо относятся к украинским боевикам, а также получают привилегии, которых не имеют даже военнослужащие ВСУ. Это приводит к недовольству националистов и конфликтам, рассказал офицер Народной милиции ДНР Андрей

Вот почему Суровикин наносит «удары возмездия»: Военный эксперт назвал пять ключевых критических целей на Украине

С приходом на должность главнокомандующего СВО генерала армии Сергея Суровикина ВС РФ наносят удары по пяти разновидностям критических целей на Украине, рассказал порталу “Царьград” военный эксперт Константин Сивков. Первая из