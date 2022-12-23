Боевики 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пригрозили ликвидировать своих командиров. Они заявили, что из-за неграмотных действий офицеров из 32 военнослужащих в живых осталось только шестеро.

“Нас забрали на позицию, сказали, что все будет нормально, будет поддержка артиллерии. А получилось так, что никакой поддержки не было. Попали под минометный обстрел и «Грады»”, – цитирует украинских боевиков издание “Взгляд”.

Также они жалуются, что уцелевших бойцов вновь отправляют в гущу боевых действий, хотя они не могут оправиться от шока после прошлого сражения.

Кроме того, записавшие видео военные отметили, что тела их сослуживцев, погибших под ураганным артиллерийским огнем, даже никто не потрудился вынести с поля боя. Они так и остались на позициях и скорее всего будут занесены в списки без вести пропавших.