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Ровно год назад Россия разработала проект соглашения о гарантиях безопасности для самой РФ, Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин заявил, что готов к переговорам по этому документу.

Ключевыми требованиями России, изложенными в проекте, были прекращение расширения НАТО на Восток, неразмещение оружия на территории Украины, а также отказ блока от военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии и в Закавказье.

Соединенные Штаты согласились обсудить неразмещение оружия на Украине, однако по другим вопросам переговоры зашли в тупик. Именно такие действия Запада заставили РФ начать специальную военную операцию. Хотя если бы США серьезно отнеслись к проекту соглашения и подписали его, СВО могла и не начаться, пишет издание “Взгляд”.

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