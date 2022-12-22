На линии соприкосновения в Донбассе конфигурация фронта стремительно меняется в пользу российских войск. Издание “Взгляд” сообщает, что ВС РФ за последние недели сумели существенно продвинуться вперед на двух чрезвычайно важных направлениях.

Первое из них – это Марьинка. Этот населенный пункт на протяжении последних 8 лет оставался плацдармом Киева для ударов по Донецку и своеобразным символом сражений непосредственно за столицу ДНР. В настоящий момент центр города находится под контролем российских военных, а украинские боевики вытеснены в частный сектор, где практически невозможно спрятаться. Поэтому можно ожидать скорого выхода ВСУ из Марьинки.

Второе направление – это Соледар под Артемовском. Киев регулярно отправляет сюда все новые дополнительные силы, стремясь удержать последнюю линию обороны перед Славянском и Краматорском. Однако подкрепление не помогает добиться успехов, ВСУ несут крупные потери и сталкиваются со все более серьезными проблемами.