Рано утром 15 декабря ВСУ нанесли самый мощный за последние 8 лет массированный удар по Донецку. В результате этой атаки разрушено несколько жилых домов, снаряды почти полностью уничтожили церковь, поликлинику и детский сад. Власти ДНР уже назвали обстрел терактом со стороны Украины.

Изначально сообщалось, что удар наносился РСЗО “Град”, однако позже выяснилось, что речь идет о чешской реактивной системе залпового огня “Вампир”. Она по функциональности схожа с БМ-21, однако обладает повышенной мощностью, сообщает издание “Взгляд”.

Авторы публикации отмечают, что украинские боевики точно знали, какие объекты они обстреливают. Они умышленно разрушили дома и убили нескольких мирных жителей столицы ДНР.

Помимо чешской РСЗО, для удара использовалось и американское вооружение, переданное Киеву. Поэтому США и Чехия вместе с Украиной несут ответственность за последствия атаки.