ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские эксперты и пропагандисты заявляют, что ВС РФ совершенно напрасно продолжают наступление на Артемовск, так как город не имеет для них никакого значения. Однако это очередное вранье Киева, уверены авторы публикации в издании “Взгляд”.

Освобождение Артемовска российскими войсками позволит использовать город в качестве плацдарма для наступления как на расположенные рядом Северск и Светлогорск, так и на Славянско-Краматорскую агломерацию. Кроме того, именно Артемовск использовался украинской армией для снабжения боевиков под Донецком – в Марьинке, Авдеевке и других населенных пунктах.

Сейчас Киев использует для этой цели Часов Яр, однако отсутствие доступа к дорогам не дает возможности быстро перебрасывать в районы боевых действий личный состав, оружие и боеприпасы.

Вам может понравиться

Французский политик Филиппо назвал Зеленского “мошенником”, которого спонсируют власти страны

Запад ввел в отношении России “идиотские санкции”, которые спровоцировали массу проблем на европейском энергетическом рынке. Стоимость электроэнергии и других ресурсов взлетела так высоко, что целый ряд промышленных предприятий Франции задумался

Подоляк заявил, что Иран передаст войскам ВС РФ сотни баллистических ракет

Россия получит “сотни баллистических ракет” из Ирана, чтобы продолжить громить украинскую критическую инфраструктуру. Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк, которому не дают покоя лавры коллеги и главного пропагандистского

Отставной американский морпех назвал бои за Артемовск “адом на земле”

Многие бои в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине напоминают сражения Второй мировой, считает отставной американский морпех Джулиан Макбрайд. Особо он выделил битву за Артемовск, которая продолжается в настоящий