Украинские эксперты и пропагандисты заявляют, что ВС РФ совершенно напрасно продолжают наступление на Артемовск, так как город не имеет для них никакого значения. Однако это очередное вранье Киева, уверены авторы публикации в издании “Взгляд”.

Освобождение Артемовска российскими войсками позволит использовать город в качестве плацдарма для наступления как на расположенные рядом Северск и Светлогорск, так и на Славянско-Краматорскую агломерацию. Кроме того, именно Артемовск использовался украинской армией для снабжения боевиков под Донецком – в Марьинке, Авдеевке и других населенных пунктах.

Сейчас Киев использует для этой цели Часов Яр, однако отсутствие доступа к дорогам не дает возможности быстро перебрасывать в районы боевых действий личный состав, оружие и боеприпасы.