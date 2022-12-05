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Украинские ВС обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке, который располагается на пересечении проспекта Труда с улицей Артема. Отмечается, что в результате ракетной атаки частично разрушились кровельные конструкции и фасад.

Храм попал под удар в ходе обстрела Ворошиловского района Донецка. При этом сообщается, что боевики ВСУ выпустили по городу не менее 10 ракет. Киев продолжает обстреливать столицу ДНР, так как не способен достичь желаемых результатов в авантюрных попытках наступления на позиции ВС РФ.

Напомним, что 1 декабря вступил в силу Указ президента Украины Зеленского о запрете в стране всех религиозных организаций, так или иначе связанных с Россией. В первую очередь под его действие попала Украинская Православная церковь Московского патриархата.

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