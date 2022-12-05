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ВСУ предприняли попытку отбить у ВС РФ населенный пункт Курдюмовка, освобожденный еще 29 ноября. Но бойцы частной военной компании “Вагнер” нанесли огневое поражение противнику, успешно отразив атаку, передает портал “Военное дело”.

Ссылаясь на свои источники, сайт публикует фото и видеоматериалы с места сражения. Отмечается, что Киев в очередной раз не пытался использовать какую-то хитрую тактику. Он просто пошел в лобовую атаку, которая была мгновенно пресечена. “Музыканты” встретили врага артиллерийскими ударами и сорвали контрнатупление.

В результате ВСУ потеряли пехотное подразделение, а также несколько единиц боевой техники, которая использовалась в качестве прикрытия. В том числе был уничтожен бронетранспортер M113 производства США.

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