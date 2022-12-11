Российские боевые машины поддержки танков “Терминатор” нагоняют ужас на украинских боевиков. Именно поэтому ВСУ открыли охоту на эти БМПТ, рассказал РИА Новости командир экипажа такой машины из Третьего армейского корпуса Западного военного округа.

Он пояснил, что пока танки наносят удары по своим целям, экипаж БМПТ внимательно наблюдает за происходящим, используя специальные современные прицелы. Как только противник намеревается атаковать боевую машину, по нему открывается огонь для подавления.

“Терминаторы” следуют сразу за линией танков. Они вооружены двумя 30-миллиметровыми пушками, пулеметом, двумя гранатометами и четырьмя ПТУР. Это дает возможность атаковать любые цели.

Для украинских боевиков БМПТ представляет собой совершенно непонятную технику, которая хорошо вооружена. Поэтому уже зафиксированы случаи, когда при виде “Терминатора” противник оставляет поле боя и спасается бегством.