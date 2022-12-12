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Украинские ВС пытаются скрываться в частном секторе Артемовска, который плавно переходит в промзону, однако российские войска видят все эти уловки и продолжают громить противника, пишет портал “Военное обозрение”.

Военные корреспонденты сообщают, что ВС РФ взяли под контроль все высоты и позиции ВСУ вокруг Артемовска, что позволило им действовать еще более эффективно. Сейчас на этих позициях установлены ТОС-1А “Солнцепек”, которые накрывают боевиков лавиной огня, не давая ни единого шанса на спасение.

Именно тяжелые огнеметные системы помогли подавить все попытки Киева атаковать. ВСУ потеряли несколько взводов пехоты, а также немало техники и тяжелого вооружения. Боевые действия за Артемовск продолжаются, но сопротивление украинской армии становится все слабее, так как она не успевает восполнять колоссальные потери.

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