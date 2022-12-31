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В Крыму 31 декабря активно работали системы противовоздушной обороны сбивая беспилотные аппараты противника. Также Киев задействовал для атаки на полуостров неизвестные пока ракеты, которые также были уничтожены.

Портал «Русская весна» опубликовал фото, на котором запечатлена попытка ВСУ атаковать Джанкой. По какой именно цели наносился удар, не сообщается, но точно известно, что ракета была уничтожена. Противовоздушная оборона четко отработала не только в Джанкое, но и в других городах Крыма, по которым украинские террористы хотели нанести якобы «ответный удар».

Напомним, что по информации украинских СМИ, ВС РФ выпустили не менее 50 крылатых ракет по Сумской области, Хмельницкому, Киеву и другим городам. Везде были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

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