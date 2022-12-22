Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать населённые пункты в Донецкой Народной Республике. На этот раз удару подвергся посёлок Красный Партизан. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Информацию о нанесении ударов распространило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О жертвах и разрушениях не сообщается. Известно лишь, что атака ВСУ произошла поздно вечером в четверг 22 декабря, примерно за полчаса до полуночи. По населённому пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 миллиметра.

Посёлок Красный Партизан расположен в 30 километрах от Донецка. В последнее украинские войска активно обстреливают населённые пункты ДНР. Подчас в результате таких обстрелов страдают мирные жители.