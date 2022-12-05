29 ноября российские ВС освободили населенный пункт Курдюмовка неподалеку от Артемовска. ВСУ все еще пытаются вернуть его под свой контроль, однако их попытки завершаются провалами, пишет портал “Военное дело”.

В наступление на Курдюмовку было брошено сразу несколько подразделений, прикрываемых боевой техникой. Однако ВС РФ своевременно обнаружили подозрительную активность противника и нанесли по нему артиллерийский удар. В результате ВСУ понесли крупные потери и были вынуждены отступать.

Курдюмовку сейчас защищают бойцы частной военной компании “Вагнер”. Они отражают атаки противника, а также завершают зачистку населенного пункта. Сообщается, что помимо личного состава, пытавшегося вернут контроль над поселком, уничтожено также несколько боевых машин, среди которых американский бронетранспортер M113.