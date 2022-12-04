Обучение в странах НАТО не приносит никакой пользы украинским военным. Напротив, они массово гибнут, попадая на фронт, несмотря на многочисленные тренировки, рассказал портал Pravda.ru со ссылкой на военнопленных ВСУ.

Бойцы, оказавшиеся в плену после боев под Артемовском, рассказали, что в Великобритании и на Украине их обучали инструкторы из Австралии и Канады. Причем тренировки проходили с применением тактики COIN (название является сокращением английского Counterinsurgency — контрпартизанская война).

Данная тактика используется западными силовиками для борьбы с повстанцами и организаторами государственных переворотов и не имеет ничего общего с реальными боевыми действиями на фронте.

Так, программа COIN не предполагает наличие у “партизан” тяжелого вооружения и техники. В частности, артиллерийских установок, которые в подавляющем большинстве случаев используют российские ВС. Именно поэтому боевики ВСУ, прошедшие обучение, неспособны противостоять артиллерии и массово гибнут после попадания на фронт.

Пленные украинцы также рассказали, что программа рассчитана на полгода, но инструкторы ухитряются “втиснуть” ее в 20 дней для штурмовых подразделений и всего в две недели – для пехотинцев. Этого очень мало, чтобы чему-то научиться.