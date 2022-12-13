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Из Днепра достают тела рыбаков с характерными повреждениям “практически ежедневно”. Правый берег реки, который контролируют военные украинской армии, заминирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

Предполагается, что минированием береговой полосы ВСУ усиливают оборонительные рубежи в регионе. Потери мирного населения украинских военных, похоже, не сильно волнуют. Сколько именно человек погибли или пострадали от мин, в сообщении ТАСС не уточняется.

Херсонская область входит в состав России с осени этого года. Правобережная часть региона сейчас контролируется украинской армией. Ранее российские войска отступили из Херсона. Оборонять его было крайне сложно: город находится на правом берегу Днепра, тогда как основная ударная группировка ВС РФ – на левом.

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