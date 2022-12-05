Гуманитарные последствия конфликта на Украине “катастрофичны”. Об этом заявила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на австрийскую газету Presse.

По данным, которая привела Бьерде, к концу года число жителей, которых можно отнести к категории “бедные”, составит 8 миллионов человек. Вице-президент Всемирного банка пояснила, что таким образом уровень бедности увеличится на Украине сразу до 25 процентов, то есть больше чем в 12 раз.

Как в этой связи отмечает “Газета.ру” со ссылкой на данные Росстата, в России в третьем квартале текущего года было зафиксировано более 15 миллионов человек, доходы которых ниже границы бедности. Это чуть больше 10 процентов от всего населения страны.

Бьерде также поделилась цифрами, в какую сумму обойдётся восстановление Украины. По подсчётам Всемирного банка, на соответствующие цели понадобится 500 миллиардов евро. При этом эксперт отметила, что это минимальная сумма. Ранее власти Украины, а также западные финансовые ведомства заявляли об ущербе в 350 миллиардов долларов. Впрочем, звучали и более высокие суммы, доходящие до 600 миллиардов евро.