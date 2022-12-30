Боевики ВСУ пытались сосредоточить крупные силы в районе Берестового, Тимковки и Кисловки в Харьковской области, а также на Донецком направлении и в нескольких населенных пунктах на разных участках линии соприкосновения в Донбассе. Однако российские ВС разрушили планы врага.

Мощными артиллерийскими ударами, а также умелыми действиями пехоты российские войска предотвратили прорыв на линии Сватово-Кременная, а также уничтожили большое количество техники противника. Военный эксперт Алексей Леонков разъяснил, то сейчас уже нет «зеленки», поэтому маскировать танки, бронетранспортеры, другие боевые машины у Киева получается плохо, передает радио “Спутник”.

По словам аналитика, российские ВС прикладывают сейчас усилия, чтобы окончательно освободить Донбасс от украинских захватчиков. Также они наносят ракетные удары по инфраструктуре противника, чтобы лишить ВСУ возможности доставлять на фронт оружие, технику и боеприпасы. Эти атаки продолжатся до тех пор, пока энергетика Украины не будет уничтожена полностью