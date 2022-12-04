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Российские ВС 2 и 3 декабря успешно отразили атаки противника на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. При этом Киев потерял почти 200 боевиков, 12 единиц бронетехники и один вертолет Ми-8, рассказали представители Минобороны в очередной сводке.

Рядом с Краматорском ВС РФ уничтожили сразу две базы иностранных наемников, Под Лисичанском было выявлено несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Все они успешно нейтрализованы.

Кроме того, ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ рядом с Кременной, но и эта атака провалилась благодаря бдительности российских военнослужащих и использованию беспилотных аппаратов, отслеживающих все перемещения подразделений противника.

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