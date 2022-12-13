ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В боевых действиях на Марьинском направлении российские ВС накрыли укрепрайон противника реактивными системами залпового огня “Торнадо-Г”. Эти установки представляют собой самую современную модернизацию РСЗО “Град”, сообщает РИА Новости.

Журналисты выложили в Сеть видеозапись, на которой 122-миллиметровые снаряды попадают точно по позициям ВСУ, уничтожая очередной укрепрайон.

Напомним, что РСЗО “Торнадо-Г” неоднократно назывались оружием, способным ликвидировать все американские системы HIMARS и их аналоги из Великобритании и Германии. Российские установки превосходят западные по дальности поражения целей и эксплуатационным характеристикам.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что освобождение Марьинки и Артемовска позволит ВС РФ перейти в наступление на последнюю крепость ВСУ на Донбассе, расположенную в Славянско-Краматорской агломерации.

Вам может понравиться

NYT: Вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot углубил раскол между Польшей и Германией

Европа в очередной раз не сумела достичь консенсуса, а отношения между Германией и Польшей снова испортились, пишет американское издание The New York Times. Причиной раскола авторы называют нежелание ФРГ отправлять

Кнутов: После прорыва обороны в Артемовске и Марьинке российские ВС выйдут к Славянску и Краматорску

Для выхода к Славянску и Краматорску и полного освобождения Донбасса российским ВС необходимо прорвать оборону ВСУ в Марьинке и Артемовске. Именно эти два населенных пункта сейчас являются самыми горячими точками

МК: Киев планирует “испытать ПВО вокруг Кремля” беспилотниками и тактическими ракетами

Украинские ВС имеют вооружение и возможности, чтобы “прощупать российскую ПВО вокруг Кремля”, рассказал пожелавший не раскрывать свое имя военный эксперт изданию “Московский комсомолец”. Так он прокомментировал информацию о том, что