В боевых действиях на Марьинском направлении российские ВС накрыли укрепрайон противника реактивными системами залпового огня “Торнадо-Г”. Эти установки представляют собой самую современную модернизацию РСЗО “Град”, сообщает РИА Новости.

Журналисты выложили в Сеть видеозапись, на которой 122-миллиметровые снаряды попадают точно по позициям ВСУ, уничтожая очередной укрепрайон.

Напомним, что РСЗО “Торнадо-Г” неоднократно назывались оружием, способным ликвидировать все американские системы HIMARS и их аналоги из Великобритании и Германии. Российские установки превосходят западные по дальности поражения целей и эксплуатационным характеристикам.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что освобождение Марьинки и Артемовска позволит ВС РФ перейти в наступление на последнюю крепость ВСУ на Донбассе, расположенную в Славянско-Краматорской агломерации.