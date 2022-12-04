ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ задействовали реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г” для удара по украинским позициям. РСЗО, представляющая собой модернизацию легендарных “Градов”, разнесла укрепления противника и накрыла его подразделения огнем.

Сайт РЕН ТВ рассказал, что установки “Торнадо-Г” успешно применяются для ударов по укрепрайонам, скоплениям боевой техники и живой силы, по командным и опорным пунктам украинских боевиков. Расчеты отлично знают свое дело, бьют максимально точно, после чего моментально меняют позицию, чтобы не получить удар в ответ.

РСЗО “Торнадо-Г” получают целеуказания от беспилотных аппаратов, которые постоянно кружат в воздухе над украинскими позициями, вычисляют любые попытки противника переходить в наступление, а также вскрывают любые военные объекты как днем, так и ночью.

Вам может понравиться

ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ у Кременной и Сватово, тяжелые бои не прекращаются

В районе Кременной и Сватово украинские военные предпринимают попытки перехватить инициативу у ВС РФ. Они организовывают атаку за атакой, стремясь прорвать оборону, но каждая такая вылазка заканчивается чудовищными потерями ВСУ.

РИА Новости: Киев готовит радикальные меры в отношении Украинской православной церкви

Киев давно оказывает давление на Украинскую православную церковь и даже арестовывает ее деятелей. Однако сейчас власти страны решили пойти на радикальные меры и полностью закрыть УПЦ, пишет РИА Новости. На

SP: США и ЕС опомнятся, когда ПЗРК FIM-92 Stinger начнут сбивать их самолёты

Портал “Свободная пресса” рассказал о главной ошибке Соединенных Штатов и НАТО. Заключается она в поставках оружия на Украину – в страну, где процветает коррупция, а к оружейной кормушке пробиваются все,