ВС РФ задействовали реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г” для удара по украинским позициям. РСЗО, представляющая собой модернизацию легендарных “Градов”, разнесла укрепления противника и накрыла его подразделения огнем.

Сайт РЕН ТВ рассказал, что установки “Торнадо-Г” успешно применяются для ударов по укрепрайонам, скоплениям боевой техники и живой силы, по командным и опорным пунктам украинских боевиков. Расчеты отлично знают свое дело, бьют максимально точно, после чего моментально меняют позицию, чтобы не получить удар в ответ.

РСЗО “Торнадо-Г” получают целеуказания от беспилотных аппаратов, которые постоянно кружат в воздухе над украинскими позициями, вычисляют любые попытки противника переходить в наступление, а также вскрывают любые военные объекты как днем, так и ночью.