В ночь на 5 декабря российские ВС нанесли серию ракетных ударов по складам с боеприпасами, пунктам размещения боевиков ВСУ и объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил портал “Военное обозрение”.

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучало не менее 6 взрывов, после чего подача электроэнергии в целый ряд районов города была прекращена. Кроме того, несколько ракет попали по промышленным объектам. Киев пытался восстановить электроснабжение предприятий, используемых для обслуживания и ремонта военной техники, но после ночной атаки все его попытки провалились.

В Краматорске на оккупированной Киевом части ДНР уничтожен склад с боеприпасами. На объекте хранилось несколько десятков тонн снарядов, которые сдетонировали и взрывались еще в течение часа после попадания ракеты. Также на складе возник крупный пожар, который пытаются погасить экстренные службы.

О ракетных ударах заявил и гауляйтер Запорожья Анатолий Куртев. Он сообщил, что в городе поражены объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия, также использующиеся для целей ВСУ.