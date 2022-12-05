В ночь на 5 декабря российские ВС нанесли удар по складам с ракетно-артиллерийскими боеприпасами в Запорожье. Информацию подтверждают местные жители, которые сообщают о множественных взрывах и публикуют видеозаписи вспыхнувшего на месте атаки пожара.

Эксперты отмечают, что удар наносился в рамках целенаправленной “охоты” на подобные объекты, так как в эту же ночь был уничтожен склад с боеприпасами в Краматорске. В обоих случаях цели поражались минимальным количеством ракет, что указывает на качественную предварительную разведку.

Напомним, что в Запорожье сейчас сконцентрированы крупные силы украинской армии, которые не только удерживают оборону города, но и регулярно перебрасываются на Донбасс для усиления действующих там подразделений. Кроме того, Киев может готовить контрнаступление в Запорожской области, на что указывает активность ВСУ в направлении населенных пунктов Пологи, Бурчак и прочих.