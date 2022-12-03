Украинские ВС пытались держать оборону по периметру Артемовска в жилых домах и кварталах, гласят данные радиоперехватов. Но делать это Киеву становится все сложнее. Часть домов на окраинах уже превратилась в руины, из-за чего боевикам просто негде прятаться, сообщил портал “Военное обозрение”.

ВС РФ не дают противнику занять новые позиции, нанося по нему мощные артиллерийские удары. Кроме того, дороги к Артемовску, которые ранее использовались для переброски дополнительных сил, также находятся под огневым контролем российских войск.

В настоящий момент на северо-восточных и восточных окраинах города, а также рядом с Опытным и Клещеевкой кипят боевые действия. Боевики ВСУ еще пытаются занимать высоты, однако за всеми их перемещениями пристально наблюдают разведчики, которые потом передают информацию о местоположении противника артиллеристам.