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Украинские ВС пытались держать оборону по периметру Артемовска в жилых домах и кварталах, гласят данные радиоперехватов. Но делать это Киеву становится все сложнее. Часть домов на окраинах уже превратилась в руины, из-за чего боевикам просто негде прятаться, сообщил портал “Военное обозрение”.

ВС РФ не дают противнику занять новые позиции, нанося по нему мощные артиллерийские удары. Кроме того, дороги к Артемовску, которые ранее использовались для переброски дополнительных сил, также находятся под огневым контролем российских войск.

В настоящий момент на северо-восточных и восточных окраинах города, а также рядом с Опытным и Клещеевкой кипят боевые действия. Боевики ВСУ еще пытаются занимать высоты, однако за всеми их перемещениями пристально наблюдают разведчики, которые потом передают информацию о местоположении противника артиллеристам.

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