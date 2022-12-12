Боевики ВСУ в населенном пункте Новоселковское засели в подвалах и перешли в режим “глухой обороны”. Однако российские военнослужащие нашли эффективный способ ликвидировать противника.

Портал “Русская весна” рассказал, что в Новоселковском, что на территории ЛНР, успешно действуют военнослужащие 60-го ОМСБ «Ветераны». Они активно задействуют квадрокоптеры, которые выполняют за бойцов всю работу.

Дроны сбрасывают в дымоходные трубы гранаты Ф-1, которые выделяются на фоне остальных большим разбросом осколков. Благодаря этому шансы уцелеть после взрыва в подвале у боевиков ВСУ минимальны.

Напомним, что российские ВС вновь взяли инициативу в свои руки и перешли в наступление сразу на всех направлениях фронта.